الكويت تضبط مسؤولا بـ”خلية الإخوان” وترحله إلى مصر

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على أحد كوادر تنظيم الإخوان بعد عملية رصد ومراقبة، حيث كان على صلة بخلية الإخوان التي ضبطتها الكويت منتصف يوليو الماضي.

وتم القبض أمس على المذكور “إسلام.ع” يعمل طبيب أسنان في الكويت، بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى بمحافظة سوهاج المصرية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين مصر والكويت، وسبق أن غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول آخرى بعد انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك 4 أشهر.

وعاد المتهم إلى الكويت مجددا بعد حصوله على معلومات أنه لم يعد مطلوبا لدى السلطات الكويتية، لكن الأمن الكويتي أوقفه لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.