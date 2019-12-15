عمدة برشلونة: الاحتجاجات لن تؤثر على كلاسيكو الأرض #برشلونة_ريال مدريد

أبدت عمدة مدينة برشلونة، آدا كولا، قناعتها بأن مواجهة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل “لن تتعارض مع حق التظاهر” وستقام “بشكل طبيعي للغاية.

وأكدت عمدة المدينة الكاتالونية، أن قوات الحرس الحضري ستتعاون مع الجهاز الذي شكلته شرطة المدينة، المعروفة باسم “لوس موسوس ديسكوادرا”، لتأمين المباراة التي كان مقرراً أن تقام في بادئ الأمر في 26 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، قبل أن تتأجل بسبب الوضع المتأزم في إقليم كاتالونيا آنذاك بسبب الاحتجاجات الناتجة عن الأحكام الصادرة ضد بعض قادة الإقليم.

وأبدت كلاو “ثقتها الكاملة” في جهاز الشرطة المنوط بتأمين المباراة التي دعت منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج بالتزامن معها لتعريف العالم بمطالبهم الداعية للانفصال.

وتأمل عمدة برشلونة في ألا “تتعارض إقامة المباراة مع حق التظاهر، وأن تقام بشكل طبيعي جدا، كما حدث في مناسبات مشابهة”.