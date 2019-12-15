تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الأميرة نورة #وظايف_شاغرة #pnu

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441 هـ للعمل بالجامعة على وظيفة (معيد).

​الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات:

1- أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

3- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

4- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا”.

5- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً”.

6- ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

7- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

8- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين باستثناء كلية الهندسة.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

9-الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 4.5 أو32 في اختبار (IBT) TOEFL، وتشترط كلية الهندسة (الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بدون تحديد الدرجة).

و (يستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الانجليزية، على ألا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

10-إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة و يكون التخصص مدرج في الإعلان .

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات (للكليات الصحية):

1-أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2-أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2-أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3-ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جداً”.

4-ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً”.

5-ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

6-اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية (لكل من: كلية الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ، التمريض).

7-الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لكلية الصحة وعلوم التأهيل).

8- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

9-الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 5.5 أو 46 في اختبار IBT) TOEFL) أو ما يعادلها من اختبارات (لكل من : كلية الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن 5 في اختبار IELTS أو35 في اختبار IBT) TOEFL) أو ما يعادلها من اختبارات (لكل من : كلية التمريض وكلية الصحة وعلوم التأهيل ) .

و (يستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية، على ألا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

10-إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة و يكون التخصص مدرج في الإعلان .

المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

2- إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

5- السيرة الذاتية.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

ملاحظات هامة للمتقدمات:

يفتح الرابط ويبدأ التقديم يوم الأحد 1441/4/25هـ الموافق 2019/12/22م، وينتهي يوم الأربعاء تاريخ 1441/5/13هـ الموافق 2020/1/8م.

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2- عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني [email protected]

وأرقام الهاتف: 8243125/ 8243069/ 8243049/ 8243081