الشيخ مصطفى بياري في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المطوف مصطفى بن محمد بياري وقد صلي على الفقيد في المسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة .

والفقيد شقيق كلا من رشاد بياري “رحمه الله”، والسفير أحمد والأستاذ فائق رئيس جمعية البر بمكة المكرمة والسيدات فوزية وجواهر ، ووالد كلا من الأستاذ الدكتور محمد الأستاذ والاستشاري بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى ونائب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ، والأستاذ بندر والدكتور حسن بياري.

ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزله بمكة المكرمة بحي ام الجود بجوار المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، خلف محطة الدريس.