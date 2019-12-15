الصحف العالمية تكيل المديح لبطل آسيا وأفريقيا #الهلال

اهتمت وسائل الإعلام العالمية، بالفوز الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم، على الترجي التونسي، أمس السبت، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، والذي تأهل الهلال على إثره إلى نصف نهائي البطولة.

واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية في لندن “بي بي سي”، أحداث فوز الهلال وتألق الفرنسي غوميز، الذي شارك في الشوط الثاني ليسجل هدفاً رائعاً، ويؤهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة.

وركزت صحيفة غلوبو البرازيلية أيضاً على فوز الهلال، خاصة مع احتفال غوميز بعد التسجيل وذهابه إلى المدرجات تجاه المكان المخصص لفلامنغو البرازيلي، وكأنه يتحدى فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي كان مدرب للهلال في الموسم الماضي.

كذلك أشادت صحيفة آس الإسبانية بالمستوى المميز للفريق “الأزرق”، مع براعة مدربه رازفان لوشيسكو في قراءة المباراة، وقوة تغييراته التي جلبت الفوز في الشوط الثاني.

في المقابل، قامت صحيفة ليكيب الفرنسية بتغطية المباراة العالمية، لتخص بالذكر مواطنها غوميز الذي سدد كرة قوية في شباك بطل أفريقيا، ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي البطولة، ويؤكد أحقيته بنجومية دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية.