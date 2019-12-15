أمير قطر يعلن الاستعداد لدعم “حكومة السراج” الليبية أمنياً 

أفادت حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعرب اليوم الأحد عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه هذه الحكومة في المجالين الأمني والاقتصادي.

جاء هذا خلال لقاء أمير قطر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراح الذي يقوم حاليا بزيارة للدوحة.

ووفقا لبيان لحكومة الوفاق، فقد أكد الأمير على أن “دولة قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها”، مبديا “الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي”.

وتطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.