القبض على زوجة نائب رئيس زيمبابوي

جرى إلقاء القبض على ماري شيوينجا ، زوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شوينجا ، بعد اتهاماها بغسل الأموال ، بحسب ما ذ كرته صحيفة ستاندر في هراري اليوم الأحد .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون ماكاموري المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد ” اللجنة قامت بالفعل بإلقاء القبض على ماري شوينجا، وهى تساعد في التحقيقات بشأن اتهامات غسل الأموال الموجهة ضدها“.

ويشار إلى أنه لم يتم مشاهدة ماري على الملأ منذ أن عاد زوجها من رحلة علاج لمدة أربعة أشهر في الصين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

جرى إلقاء القبض على ماري شيوينجا، زوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شوينجا، بعد اتهاماها بغسل الأموال، بحسب ما ذكرته صحيفة ستاندر في هراري اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون ماكاموري المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد ” اللجنة قامت بالفعل بإلقاء القبض على ماري شوينجا، وهى تساعد في التحقيقات بشأن اتهامات غسل الأموال الموجهة ضدها“.

ويشار إلى أنه لم يتم مشاهدة ماري على الملأ منذ أن عاد زوجها من رحلة علاج لمدة أربعة أشهر في الصين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.