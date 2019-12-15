“تعليم الحدود الشمالية” تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن استقبال طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين.

وحددت الإدارة شروط المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين، والتي جاءت كالتالي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عاما ولا يزيد عن (50) عاما.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).

4. أن يكون لائقا طبيا سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.

5. حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

6. أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

۷. أن لا يكون متقاعد من القطاع الحكومي.

8. الاطلاع على ضوابط وآليات المفاضلة للترشيح.

وللمتقدمين على وظيفة (سائق) إضافة إلى الشروط السابقة:

9. أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) سنة.

10. أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف ٣٠/٤/١٤٤١ هجرية.