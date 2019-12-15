السودان: أمر ضبط لزوجة شقيق الرئيس المخلوع لمحاولتها تسميم ضباط

أصدرت نيابة بحري اليوم (الأحد) أمرا بالقبض على السيدة نور الهدى محمد الشفيع زوجة عبد الله البشير شقيق المخلوع والمتحفظ عليه بسجن كوبر. بحسب مصدر أمني مطلع.

وعبدالله البشير متهم بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع جوازات السفر السودانية.

وكشف المصدر أنه “فتح في مواجهة المتهمة بلاغا تحت المادة 20/130 اتهمتها في بالشروع فى القتل، لمحاولتها تسميم ضباط بالسجن، بدس مواد سامة داخل أطعمة أرسلتها لهم مع سائقها الخاص، الذي اعترف أمام السلطات بانها أرسلته مع نوعين من الطعام واحد لزوجها والآخر حددته له “طبق من القراصة” طلبت منه تسليمه للضباط”.

ولم يستبعد المصدر أن تكون للجريمة علاقة بمحاولة تهريب زوجها الفاسد من السجن، والذي تتهمه دوائر عديدة بسرقة مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب.

يذكر أن المتهمة سبق ومنحها شقيق زوجها المخلوع رتبة فريق أول بجهاز الشرطة في عهد فساده.