الرئيس المصري يطالب بموقف حازم مع الدول الداعمة للارهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد أن الشباب العربي أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الارهابية، مطالبا بموقف حازم مع الدول الداعمة للارهاب.

وقال السيسي ، خلال مداخلة له اليوم فى جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ وبثها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني :”لو تركنا دول الساحل والصحراء

في أفريقيا بمفردها أمام الارهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية لإنشاء ما يسمي بدولة الإرهاب”.

وأضاف :” لابد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للارهاب، ولابد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولا تقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمها الإرهابية في سورية”.

وأكد أن الإرهاب صناعة شيطانية ويكون غطاء للعديد من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها ، مشددا على ضرورة أن يعلم الشباب أن الإرهاب اداة استخدمت لتحقيق اهداف سياسية، وان مصر عانت من استخدام الإرهاب من خمسينات القرن الماضى.

وشدد السيسي على ضرورة تطوير منظومة إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة تطورات الأحداث الجارية.

وانطلقت فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ أمس السبت .