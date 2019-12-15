السيسي: حكومة السراج أسيرة للميليشيات الإرهابية.. والأمن القومي لمصر مرتبط باستقرار ليبيا

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ عن الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وتطرق خلال حديثه إلى الأزمة الليبية، قائلًا إن حكومة فايز السراج الموجودة في طرابلس وقعت أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية، ما جعلها لا تستطيع التمتع بإرادة حرة وحقيقية.

وأضاف أن وجود الميليشيات الإرهابية والمسلحة في ليبيا تنازع الاستقرار داخلها نتيجة تنفيذ أجندتها، مشددًا على أنه من مصلحة الجميع عودة الاستقرار مرة أخرى لليبيا دون النظر إلى المصالح الخاصة التي ينفذها الإرهاب.

وتابع: “الأمن القومي المصري يُمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا والأولى لنا التدخل بشكل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة لكننا رفضنا احترامًا للظروف التي تمر بها”.

وأوضح أن المقاربة المصرية لعودة الاستقرار إلى المنطقة تقضي بأن يكون الجيش الوطني هو المسؤول عن الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو منع استمرار حالة عدم الاستقرار في أي دولة، نتيجة وجود ميليشيات تسعى لتنفيذ أجندتها.

وأكد أن مصالح جميع الدول تحتاج عودة الاستقرار إلى ليبيا وإلا سيدفع الجميع ثمن الاضطراب في المنطقة.