صحة حفرالباطن تطلق مسرح الإبداع

أطلقت صحة حفرالباطن ملتقى مسرح الإبداع بحضور مدير الشؤون الصحية الاستاذ ناصر بن راشد الصافي “، والذي تضمن العديد من القصص والتجارب لأصحاب النجاح والمبدعين في مختلف المجالات الصحية، لعرض قصص نجاحهم وتعزيز ثقافة الإبداع التي تساهم في تطوير العمل.

و شمل المسرح تقديم نماذج إبداعية كمشروع قسطرة القلب ومشروع الطب النووي ومشروع زراعة القوقعة، وكذلك تم عرض مقتطفات من مشروع وحدة نمو (حاضنات الخدج)

وفي ختام الملتقى شكر الأستاذ ناصر الصافي معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة لإحداثة مكتب الإبداع والتطوير والمشاريع التي أسهمت في تطوير الموارد البشرية في جميع مناطق المملكة وفي المنشآت الصحية بحفرالباطن

مقدماً شكره لمنسوبي صحة حفرالباطن على جهودهم في العمل مثل روح الفريق الواحد وداعياً لهم بالمزيد من الأبداع والتميز، وأن يكونوا من أصحاب البذل والعطاء متطلعاً للمزيد من النماذج المبدعة والمبتكرة في صحة حفرالباطن حيث كرم المبدعين على ماقدموه من جهود إبداعية