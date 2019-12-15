شركة الاتصالات السعودية stc تتهم بعض المشتركين بالتسبب في ضعف الشبكة بحي الرمال في الرياض @stc

في الوقت الذي تزايدت شكاوى المشتركين في شركة الاتصالات السعودية STC، من ضعف شبكتي الاتصال والإنترنت بحي الرمال وأطرافه، تهربت الشركة السعودية الكبرى في السوق من المسؤولية، وألقت بها على المشتركين الذين يضعون “مقويات” لإشارة شبكة الهاتف.

ووجهت شركة الاتصالات السعودية رسالة نصية للمشتركين في الحي فحواها: “مقويات إشارة شبكة الهاتف المتنقل تسبب تداخلا ضارا على إشارة الشبكة ما يؤدي إلى تدني جودة الخدمة، ولذلك نأمل إيقافها لتتضافر الجهود وتتحسن الجودة في حي الرمال بشكل كامل”.

يذكر أن شكاوى المشتركين تزايدت من ضعف شبكتي الاتصال والانترنت ما اضطر بعضهم للخروج خارج المنازل لالتقاط الشبكة، ووجه المشتركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداءهم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بدورها تجاه هذا الأمر، فيما قام آخرون بنقل خدماتهم لشركات منافسة تتوافر لديها خدمات جيدة.