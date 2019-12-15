أردوغان لـ”إسرائيل”: تركيا مستعدة للتفاوض معكم لمد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن تركيا فتحت قنوات دبلوماسية مع إسرائيل مؤخرا، بشأن استعداد أنقرة التفاوض حول مد خطوط أنابيب الغاز من الأبار الإسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية التركية.

ونقل مسئول تركي هذه الرسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، مضيفا: “نود أن تعيد إسرائيل النظر في امكانية نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، عبرنا”، وفقا لهيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي.

وفقا للتقارير، فقد أبلغ مسؤولون أتراك السفارة الإسرائيلية في أنقرة أنهم لن يسمحوا بمد خط أنابيب، لكنهم أضافوا أيضًا “أنهم منفتحون للحوار والمفاوضات مع إسرائيل حول قضية الغاز”.

وأبلغت السفارة الإسرائيلية في أنقرة السلطات التركية أن ثمة مشكلات قانونية عديدة في محاولات تركيا منع مد خط أنابيب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، التي من شأنها نقل الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى أوروبا.