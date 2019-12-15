العمل تكشف عن الجنسية والمهنة الأكثر استقداما في مجال الخدمات المنزلية خلال شهر

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الجنسية والمهنة الأكثر استقداما في مجال الخدمات المنزلية خلال شهر.

وجاء في نشرة لبرنامج “مساند” أن 54% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلة.

فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وعامل منزلي بنسبة 16%، ومثلت 2% مهن أخرى متعلقة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجنسية الفلبينية تُعد من أكثر الجنسيات طلبًا في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 23%، تليها الجنسية البنجالية بـ 22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 34% على عدد من الجنسيات المختلفة.

ووفق النشرة الشهرية بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من أوغندا 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من كينيا، ولبنجلاديش بنحو 9800 ريال، وبلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13,900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال، والهند 16 ألف ريال، وأما فيتنام فقد قاربت على 18 ألف ريال، وقد سجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلًا يتراوح بين 20 وحتى 23 يومًا لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

ونشر خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، “إنفوجراف” عبر تغريدة تتضمن الإحصائية كاملة.