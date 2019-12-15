في محاولة لإنقاذ أذرعه من المليشيا الإرهابية، يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفا وصفه سياسيون وعسكريون بالمتعنت من شأنه يؤجج الصراع ويشعل النار في الأراضي الليبية.

اليوم الأحد، خرج أردوغان في وسائل إعلام موالية ولوح مجددا بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا بإرسال جنود ومعدات عسكرية لدعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج في ليبيا.

اعترافات أردوغان الأخيرة بالتدخل العسكري في ليبيا جاءت بعد أيام من إعلان عقد اتفاقية عسكرية وأمنية بين تركيا وحكومة السراج، من شأنها إعطاء الضوء الأخضر لتركيا للتدخل في ليبيا عسكريا.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنه تم استهداف شحنات عسكرية تركية في الكلية الجوية العسكرية بمصراته، ما نتج عنه انفجارات متتالية واحتراق مخازن الطائرات التركية المسيرة.

وندد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، التدخلات التركية العسكرية في ليبيا، وطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة السراج ووصفه بالباطل والذي يضرب عرض الحائط بالأعراف والاتفاقات الدولية ويؤجج الصراع في الداخل الليبي.

ومن الذخيرة إلى الاستخبارات إلى نشر القوات التركية، يمتد الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، بما يعطي أنقرة عمليا مدخلا واسعا للتدخل في الشأن الليبي.

وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.

وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.

تحركات مصرية يونانية قبرصية

من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن حكومة فايز السراج الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية.

وأكد السيسي، خلال كلمة بثها التلفزيون على هامش منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن المقاربة المصرية لعودة الاستقرار إلى المنطقة تقضي بأن يكون الجيش الوطني هو المسؤول عن الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الهدف من هذه المقاربة هو منع استمرار حالة عدم الاستقرار في أي دولة، نتيجة وجود قوى أخرى (الميليشيات) تهدد الاستقرار لتنفيذ أجندتها.

وأضاف “ما يحدث في ليبيا حاليا وخلال السنوات الماضية..لماذا لا تستطيع الحكومة أن تتمتع بإرادة حرة وحقيقية، لأنها أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس”.

وقال إن “مصالح جميع الدول تحتاج عودة الاستقرار إلى هذا الإقليم، ذلك أن الجميع سيدفع ثمن الاضطراب في المنطقة”.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها استضافت جولة مشاورات سياسية مع قبرص، تطرقت إلى ملفات عدة منها الأزمة الليبية.

وتناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين والجهود المصرية المكثفة في هذين المجالين مما أسفر عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر 2016.

كما تم خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.

جاء ذلك في وقت أعلن الجيش المصري أن قواته البحرية نفذت تدريبات عسكرية في مياه البحر المتوسط، بهدف السيطرة على المناطق الاقتصادية في البحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.