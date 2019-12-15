العازف الروماني يطرب قلوب الهلاليين

دخل الروماني رازفان لوشيسكو قلوب الجماهير الهلالية، و ذلك بعد تألق الفريق في الآونة الأخيرة و تقديمه مستويات رائعة سواء محليًا أو في البطولة القارية الآسيوية، أو حتى في مونديال كأس العالم للاندية 2019م ، رازفان الذي قدم إلى القارة الصفراء لقيادة الهلال السعودي لم يحظى بقبول غالبية الجماهير الزرقاء في بداية الأمر و كان السجل التدريبي الخاص به محل ارتباك لدى أغلب الجماهير الهلالية و قد راهن عليه القليل من جماهير النادي العاصمي ، رازفان بدأ مهمته التدريبة بتصريح كبير حيث وعد جماهير الزعيم بأن هذا الموسم سيكون سعيدا للهلاليين و سيفتخرون بناديهم خصوصًا و أن طموحات الجماهير و الإدارة برئاسة فهد بن نافل تسير نحو تحقيق البطولة الآسيوية التي أصبحت هاجس و طموح و آمال كل مشجع هلالي .

بدأ الروماني أولى الاختبارات الرسمية من أجل تحقيق الطموحات الهلالية وفي البطولة الآسيوية و تحديدًا بدور الـ16 واجه الهلال شقيقه الأهلي السعودي بشهر اغسطس الماضي و استطاع الهلال تجاوز كتيبة الراقي في جدة بسهوله حيث فازوا باربعة اهداف لهدفين و في مباراة العودة في الرياض في الشهر ذاته خسر الهلال من الاهلي بهدف دون رد و لكن تأهل الزعيم إلى ربع النهائي ليلاقي الاتحاد و في مباراة الذهاب بجدة انتهى اللقاء بالتعادل السلبي و لقاء العودة كسبه الهلال بذكاء و حنكة الروماني رازفان لينتهي بثلاثة اهداف لهدف وحيد ليطير الهلال إلى نصف نهائي البطولة و تطير طموح جماهير الازرق إلى تحقيق البطولة ، في نصف النهائي واجه الهلال زعيم قطر السد و ذهب إلى الدوحة من اجل كسب نتيجة إيجابية ظهر الهلال بمستوى لافت و تكتيك مغاير ليضرب الزعيم سد قطر برباعية لهدف وحيد، و في لقاء العودة بالرياض كانت المباراة صعبة جداً على الازرق حيث خسرها باربعة اهداف لهدفين و لكن الخسارة كانت بطعم الفوز حيث أعلن الهلال أول المتأهلين إلى نهائي دوري ابطال اسيا 2019م

قصة النهائي الآسيوي عزفها الروماني بتكتيك عالي و أكملها لاعبوا الفريق بكتابة قصة و تتويج مبهر بعد غياب طويل ، التقى الزعيم الازرق باوراوا الأحمر و الذي سبق و ان اقتنص اللقب من الهلال في عام 2017م و لكن هذه المرة لم يستسلم المحارب الروماني رازفان و كتيبته لعبوا لقاء الذهاب في الرياض و كسبوا اللقاء بهدف دون رد و في لقاء الاياب باليابان على ملعب سايتاما ظهر الهلال و كأنه في الرياض متسيدا للمباراة و متألقا داخل المستطيل الأخضر مهينًا الساموراي الياباني و قد احرج اوراوا امام جماهيره بالفوز هناك بهدفين دون رد وكان لتكتيك المدرب نصيبا كبيرًا من الفوز ، انتهى النهائي و الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا للمرة الثالثة في تاريخه ليذهب إلى مونديال كأس العالم للاندية 2019م المقام في قطر .

لم يتوقف الطموح الهلالي بعد تحقيق الآسيوية و عند أولى المباريات امام الترجي التونسي في مونديال كاس العالم للاندية 2019م كسب الزعيم اللقاء و عبر الترجي بسهولة و ضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي و كان الفوز الهلالي حديث الصحف العالمية وكثير من الصحف الأجنبية أثنت على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ، و ينتظر الروماني اختبارًا صعبًا امام فلامنغو البرازيلي مدرب الهلال السابق لتجاوز كتيبة المانجو الكبيرة و في حالة الفوز لصالح الهلال و الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية سيخلد اسمه في تاريخ مدربو الهلال و ربما سيكون المدرب الأعظم و التاريخي لنادي الهلال .

يذكر أن رازفان لوشيسكو درب الهلال في 20 مباراة رسمية استطاع الفريق الفوز في 14 لقاء و الخسارة في 3 لقاءات و التعادل في 3 وكانت المباريات ما بين بطولة دوري ابطال اسيا و الدوري السعودي و كأس الملك و أخيرًا كاس العالم للاندية .