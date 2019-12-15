تشرب الشاي؟ هل تعرف فوائد زيت الشاي؟ #اليوم_العالمي_للشاي

يصادف اليوم 15 ديسمبر اليوم العالمي للشاي، إذ يتم الاحتفال به في الدول المنتجة للشاي منذ عام 2005، مثل بنغلاديش، سريلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، كينيا، ملاوي، ماليزيا، أوغندا، الهند وتنزانيا.

واحتفل بأول يوم عالمي للشاي في الهند في 2005، وتم تنظيم احتفالات لاحقة في سريلانكا في 2006 و2008.

من شجرة الشاي يتم استخراج “زيت”، لكنه مختلف تماما عن الشاي الذي نشربه، وله فوائد مذهلة.

ومن فوائده ترطيب فروة الرأس والبشرة، وتقوية جذور الشعر، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويعالج الحروق.

كما يساعد زيت شجرة الشاي على التخلص من مشكلة حب الشباب بشكل فعال، ويسهم في التخلص من الندبات الناتجة عنه، وذلك يعود إلى المواد المضادة للبكتيريا الموجودة به، والتي تعمل على إبادة الفيروسات المسببة لحب الشباب.