كيف تحمي سيارتك من الهجمات السيبرانية في خمس خطوات؟

أفادت تقارير بريطانية بأنه بحلول العام المقبل من المتوقع أن يكون هناك ربع مليار سيارة متصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، وكثير منها قد يكون عرضة للتهديدات إذا لم يتخذ مالكوها الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم.

ولتجنب التلاعب بسيارتك وتخريب أجهزتها، ينصح الخبراء في هذا المجال، باتباع خمس خطوات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

1- أضف كلمة سر قوية

احرص على ألا تكون كلمة السر قد قرصنت من قبل.

غير دائما كلمة السر التي تأتي مع المنتج وتكون الشركة المصنعة هي من وضعتها.

وقد كانت هناك حالة استطاع فيها قرصان إيقاف محركات آلاف السيارات في جنوب افريقيا والمغرب والهند والفلبين.

وكانت جميع هذه السيارات مجهزة بأجهزة التتبع، وفيها كلمة مرور محددة مسبقا في الرقم 123456، والتي لم يقم المستخدمون بتغييرها بعد شرائها.

2- تعامل مع ميكانيكي تثق به

كجزء من الفحوصات الروتينية سيقوم الميكانيكي بتوصيل جهاز إلى منفذ التشخيص على اللوحة للتحقق من وجود أي خطأ أو رموز تشخيصية تحتاج إلى حل.

ويمكن استخدام هذا للوصول لأهداف خبيثة، مثل برمجة جهاز استشعار الفرامل الإلكترونية لتشغيلها في وقت مبكر، والتسبب في خفض عمرها، ما يعني لك مزيدا من فواتير الزيارات المتكررة إلى ورشة التصليح.

3- حدث برامج الأمن على سيارتك

اطلع دائما على تحديثات البرامج من الشركة المصنعة لسيارتك واستفد منها، إذ يمكن لميزات الأمان المحسنة حمايتك من التهديدات.

تأكد من اشتراكك في تنبيهات الشركة المصنعة، وتصرف بسرعة إذا تم اخطارك بوجود تحديث جديد.

4- انتبه لتطبيقات الهاتف المرتبطة بالسيارة

يجب الحفاظ على تطبيقات الهاتف المتعلقة بالسيارة على آخر تحديث.

وقد وجدت دراسة أجريت في يونيو الماضي أن 76 في المائة من تطبيقات الهواتف النقالة فيها عيوب أمنية، لذلك اختر تلك التي تقوم بتنزيلها بحكمة.

5- أفصل سيارتك عن محور شبكة منزلك

يمكن أن يكون لربط سيارتك بشبكة منزلك الذكي مميزات، كتشغيلك لنظام التدفئة بالبيت من سيارتك أثناء عودتك من العمل.

ويحذر الخبراء من أن بعض الأجهزة المرتبطة بالشبكة المنزلية، خاصة الأجهزة الصغيرة في المنزل، فيها ثغرات يمكن للقراصنة التسلل منها واستخدامها للوصول إلى المنتجات الأخرى، مثل سيارتك.