تسريبات تكشف عن هواتف “آبل” السبعة في 2020

تشير التقارير إلى أن آبل يمكن أن تطلق 7 هواتف جديدة في 2020، بما في ذلك هواتف تعمل على شبكات 5 جي وهاتف آيفون إس إي 2 الذي طال انتظاره.

وتم الكشف عن تفاصيل النماذج الجديدة في مذكرة خاصة للمستثمرين، من قبل المحلل جون تشانغ من الوسطاء الدوليين روزنبلات للأوراق المالية، وفق تسريبات آبل إنسايدر.

وتشير التسريبات، إلى أن هاتف آيفون إس إي 2 خليفة هاتف آيفون إس إي الذي تم إطلاقه في 2016، سيكون من بين الأجهزة التي ستصدر في مارس (آذار) 2020.

ويُقال إن الهاتف الجديد، سيحتوي على شاشة إل سي دي بحجم 5.1، وكاميرا وأحدث رقاقة أي 3 من آبل.

وسيستخدم الهاتف ميزة التعرف على بصمات الأصابع للمصادقة، بدلاً من تقنية التعرف على الوجوه، وسيدعم شبكات 4 جي وليس 5 جي.

ومن المحتمل أن يكون أرخص هاتف يتم إصداره في العام المقبل بسعر 399 دولاراً فقط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي الوقت نفسه سيتم إصدار مجموعة آيفون 12 الرئيسية من آبل في وقت لاحق من العام على الأرجح في سبتمبر (أيلول) القادم. وستشمل المجموعة آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو بلاس، وآيفون 12 برو ماكس، وستحتوي جميع هذه الهواتف على شاشات ليد متطورة.

ويتوقع أن تبيع آبل نحو 20 مليون هاتف آيفون مزودة بتقنية 5 جي العام المقبل.