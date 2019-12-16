مقتل وإصابة 26 حوثياً غرب اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، مساء يوم امس الأحد، مقتل واصابة 26 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت قوات العمالقة الجنوبية التابعة للجيش في بيان صحفي إن أربعة من مسلحي ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب 24 آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة.

وأكد البيان وصول جثث 4 قتلى و 24 مصاباً من عناصر الميليشيات الحوثية اليوم إلى مستشفيات صنعاء والحديدة قادمة من الساحل الغربي.

وبحسب البيان، اندلعت معارك بين الجيش والميليشيات الحوثية بعد ما حشد مسلحو الحوثيين أعداداً كبيرة من مقاتليهم ودفعوا بهم نحو مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح البيان أن ذلك جاء في إطار تصعيد الميليشيات الإرهابية العسكري الواسع الذي يسعون من خلاله لتفجير الوضع والقضاء على عملية السلام هناك.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد شنت هجمات واسعة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة وتصدت لها القوات المشتركة بكل بسالة وحزم وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.