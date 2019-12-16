تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الحرس الوطني #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وظائف على فئة بند الأجور حيث سيكون التقديم لها اعتباراً من اليوم الأحد 1441/4/18هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 1441/4/22 هـ.

ومن ضمن الشروط المطلوبة للتعيين يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والعمر لايقل عن 18 عاما ولايزيد عن 40 عاما مع اجتياز المقابلة الشخصية وان يكون لائقا طبيا وان يجتاز الكشف الطبي.

ان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد او قضية مخلة بالشرف و الامانة.

ان لايكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية مع ضرورة الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الاداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب ان تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وان تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها او في التقدم على اكثر من وظيفة وأن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://job.sang.gov.sa/civilian/