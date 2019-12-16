مونديال الأندية: #الهلال يواجه فلامنغو بطموح الوصول لنهائي الأحلام #الهلال_فلامنغ

بكثير من الحذر والطموح، يواجه الهلال السعودي اختباره الثاني توالياً في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يلتقي فلامنغو البرازيلي، غداً الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

يتطلع كل من الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، والمقررة السبت المقبل أمام الفريق الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تقام بعد غد الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي على نفس الإستاد.

ويدرك كل من الفريقين صعوبة المواجهة التي تنتظره، في لقاء يصعب التكهن بنتيجتها قبل صفارة النهاية لما يمتلكه كل من الفريقين من أسلحة تجعله قادراً على حسم المباراة لصالحه.

ويخوض كل من الفريقين البطولة بنظامها الحالي، علماً بأن فلامنغو سبق له الفوز باللقب العالمي عندما كانت البطولة تقام بمسمى كأس إنتركونتيننتال، وكانت مباراة واحدة فقط تجمع بين بطلي أوروبا، وأمريكا الجنوبية.

كما يخوض كل من الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة، في ظل الانتصارات التي شهدتها الفترة الماضية لكل منهما، لاسيما وأن كلا منهما تأهل للمونديال الحالي قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.

ويتطلع كل من الفريقين إلى أن تكون مباراة الغد خطوة على طريق حلمه، حيث يطمح الهلال إلى بلوغ المباراة النهائية أسوة بما حققه فريقا الرجاء البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي من قبل، فيما يسعى فلامنغو إلى التقدم خطوة مهمة نحو انتزاع لقب البطولة، واستعادة اللقب العالمي إلى قارة أمريكا الجنوبية، بعد هيمنة أوروبية على اللقب في المواسم الستة الماضية.