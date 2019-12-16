سلطنة عُمان تنفصل عن “كومان” بعد خروج مخيب من كأس الخليج

استغنى الاتحاد العُماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن خدمات الهولندي إرفين كومان مدرب المنتخب عقب خروج مخيب من كأس الخليج.

ودخلت عُمان البطولة الاقليمية بصفتها حاملة اللقب بعد أن فازت بكأس الخليج تحت قيادة المدرب الهولندي الراحل بيم فيربيك مطلع 2018 في الكويت.

لكن كومان، الذي تولى المسؤولية خلفا لمواطنه فيربيك في وقت سابق هذا العام، أخفق في قيادة منتخب عُمان لأدوار خروج المغلوب.

وودع المنتخب العُماني البطولة رغم أنه بدأ الجولة الأخيرة من الدور الأول وهو في صدارة المجموعة الثانية.

لكن خسارته أمام السعودية 3-1 وفوز البحرين 4-2 على الكويت أنهت آماله في بلوغ الدور قبل النهائي.

وقال الاتحاد العُماني للعبة في بيان على تويتر “بعد أن ناقش مجلس الادارة توصيات اللجنة الفنية .. وتقييم مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس الخليج في قطر .. قرر المجلس إعفاء مدرب المنتخب كومان من منصبه اعتبارا من تاريخه مع الإبقاء على الجهاز

الفني المساعد لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد”.