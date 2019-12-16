اتحاد القدم يبحث مع أهلي جدة إمكانية نقل مباراة ضمك

قال مسؤول بنادي أهلي جدة إن الاتحاد السعودي لكرة القدم بحث مع ناديه، إمكانية نقل مباراة الفريق أمام ضمك في منافسات المرحلة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) إلى منطقة الشرائع بدلًا من ملعب

“الجوهرة المشعة”.

ولم يوضح أهلي جدة موقفه من نقل المباراة أو حتى تأجيلها، لافتة إلى أن الاتحاد السعودي طلب نقل المباراة بسبب الحالة السيئة لأرضية ملعب “الجوهرة” في مباراة اتحاد جدة والفيصلي أمس الأول، وهو الملعب الذي ستقام عليه منافسات كأس السوبر

الإسباني مطلع كانون ثان / يناير المقبل.

وعلى الجانب الآخر، قال صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، إنه ليس لديه أي معلومات عن نقل المباراة من ملعب “الجوهرة”، مفيدًا أن أحدًا لم يتحدث معه في الأمر.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق ضمك المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد سبع نقاط.