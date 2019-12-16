مصرع عامل في حريق البركس بالليث

لقي عامل مصرعه نتيجة حريق اندلع في سكن عمال وسط محافظة الليث.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان مدني الليث باشر حادث حريق اندلع داخل فناء يحتوي على بركس يستخدم لسكن العمال يعمل في نشاط ومواد البناء.

وأضاف : عملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق والحد من انتشاره فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن محتجزين في محيط الحادث المندلع في بركس وتضرر مستودع مجاور مشيد بالبلوك ومسقوف بالصاج الحديدي نتيجة اللهف الحراري.

وأشار: ان فرق الإنقاذ اثناء عملها في تمشيط الموقع بحثا عن محتجزين عثرت على شخص في العقد السادس متوفي متأثر بحروق في حين تم استدعاء الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة وسلم الحادث فيما بعد للجهات المختصة.