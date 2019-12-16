مشلول ثمانيني يستعيد قدرته على الحركة بمكة المكرمة

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلاً بقسم جراحة المخ والأعصاب بفضل من الله من إعادة الحركه لمريض بالعقد الثامن من العمر بعد ان كان في حاله شلل تمنعه من الحركه واداء مهامة اليومية.

واستقبلت المدينة الطبية المريض وهو في حالة شلل غير قادر على الحركة وتم اجراء الفحوصات اللازمة من اشعة مقطعية وتحاليل اظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبب معه بعدم القدرة على الحركة علاوة على كبر سن المريض.

وقرر الفريق الطبي المكون من قسم جراحة الاعصاب و العنايه المركزه العصبيه ،قسم التخدير , الفسيولوجيا العصبيه انتهاء بقسم العلاج الطبيعي اجراء عمليه في قاع الجمجمه تكللت بالنجاح وبعد استئصال الورم بشكل كامل، خضع المريض الى جلسات علاج طبيعي مما مكن المريض من المشي والقيام باعماله اليوميه الذهاب الى المسجد وزياره جيرانه مستخدما فقط العكاز وغادر المدينة الطبية وهو بأتم الصحة والعافيه.

ويتميز مركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.