ماجد عبدالله يسلم 8 وحدات سكنية بالشراكة مع الإسكان التنموي

سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ماجد بن أحمد عبدالله، ثمان وحدات سكنية للاعبين السابقين ضمن الدفعة الجديدة للاعبي كرة القدم القدامى، وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات “الإسكان” الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين، بالشراكة الفاعلة مع ⁧‫وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان النتموي‬، وتأتي هذه امتدادًا لعدد من الخطوات التي تشرع الجمعية في تنفيذها، وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن 27 وحدة سكنية، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 40 وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماجد عبدالله، شكره وتقديره لمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل على اهتمامه وحرصه في متابعة إجراءات تسليم المستفيدين الوحدات السكنية.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الجمعية لتأمين وحدات سكنية للاعبين المستفيدين وذويهم، تقديرًا لما قدموه للوطن خلال مسيرتهم الكروية، لينعموا بحياة كريمة ومستقرة تخفيفًا للأعباء عليهم.

مضيفًا أن السكن يعد أحد المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر، وتوفيره يأتي مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، والفاعلية تجاه الوطن والمجتمع والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.