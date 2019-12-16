الصين: مسعود أوزيل لاعب أرسنال خدعته الأخبار الكاذبة بشأن الويغور

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الأخبار الكاذبة “خدعت” مسعود أوزيل لاعب

فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعد أن وجه لاعب خط الوسط انتقادات لسياسة الصين في التعامل مع أقلية الويغور المسلمة على أراضيها.

ونأى نادي أرسنال بنفسه عن تعليقات أوزيل قائلا إنها تعبر تماما عن رأيه الشخصي. وفي وقت لاحق، قام التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) برفع مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز من جدول البث يوم الأحد.

وتقدر الأمم المتحدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن ما بين مليون ومليوني شخص أغلبهم من المسلمين الويغور محتجزون في ظروف قاسية بإقليم شينجيانغ الصيني في إطار ما تطلق عليه بكين حملة لمكافحة الإرهاب.

ونفت الصين مرارا أي إساءة معاملة للويغور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية “لا أعرف إن كان السيد أوزيل قد زار شينجيانغ من قبل شخصيا لكن الأخبار الكاذبة والتصريحات الباطلة خدعته خداعا كاملا وأثرت على حكمه”.

وأضاف “نرحب أيضا بالسيد أوزيل ليزور شينجيانغ إذا سنحت له الفرصة ليتجول ويرى وطالما كان لديه ضمير يمكنه أن يميز الصواب من الخطأ ويمكنه أن يحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة فسيرى شينجيانغ بشكل مختلف”.