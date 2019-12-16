عاجل.. بنكا الرياض والأهلي يتراجعان عن قرار دمجهما

كشف بنك الرياض، آخر التطورات بشأن إعلانه السابق بتاريخ 17-04-1440هـ (الموافق 24-12-2018م) والمتعلق بالمناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين.

وقال البنك في بيان له اليوم الإثنين، إن مجلسي إدارة بنكي الرياض والأهلي اتفقا على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين، مقدمًا شكره للبنك الأهلي وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.

وأكد مجلس إدارة بنك الرياض، أن رؤيتيه الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية.