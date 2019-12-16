تدشين معرض “سكني” بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

دشّن الوكيل المكلف للخدمات المشتركة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن نقا الشطير، معرض “سكني” بمقر الوزارة بالرياض، الذي ينظمه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

ويهدف معرض “سكني” الذي ينظم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة، والتي تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم “الإسكان” و”الصندوق العقاري”، إذ يقدم البرنامج شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض لتقدم خدماتها للزوار، كما يمكّن المعرض منسوبيّ الوزارة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

ويتواجد بمقر المعرض موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيلهم، كما يقدم المعرض عروضاً خاصة لمنسوبي “الاتصالات وتقنية المعلومات”، منها إلغاء الرسوم الادارية وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

يذكر أن “سكني” دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعدد من الجهات العسكرية بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلاً في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.