سقوط سيارة من مرتفع على ملعب في الباحة

أصيب شخصان، في العقد الثالث من العمر، بإصابات متوسطة، إثر سقوط مركبة من مرتفع على ملعب بمخطط بني سار بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 عن حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم في تمام الساعه 4:14 مساء اليوم الإثنين، وتم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث مخطط بني سار.

وأفاد “الزهراني”، بأنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود إصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت إصابتهما متوسطه الخطورة، وتدخلت الفرق الإسعافية، تم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد، بتواجد القيادة الميدانية بالموقع.