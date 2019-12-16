برؤية ولي العهد .. الحقيل يحقق الطموح

خارطة طريق رسمها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وأيقونة إنجاز وتطور حين قارن بين جوال عتيق وبين جوال حديث، هذه الخارطة يبدو أن وزير الإسكان المغير استوعبها جيدا وعمل على تطوير وزارته والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خلال عدد من البرامج والمبادرات نجح في تحقيقها.

رسمت الخريطة الاتجاهات التي تسير عليها المملكة والطموح الذي ينبغي أن تسعى كل القطاعات إلى تحقيقه، وظهر ذلك من خلال تأكيد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحديًّا أمام الوزارة خلال الفترة الماضية.

ونوه وزير الإسكان إلى أن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، مضيفًا: «اليوم أصبح بإمكان أي مواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق (سكني) للأجهزة الذكيّة، والذي يوفّر مجموعة من الخدمات أبرزها الحصول على استحقاق فوري، الاطلاع على جميع المشاريع، الحجز على جميع المشاريع، الحصول على الموافقة التمويلية من خلال منصة بسيطة.» داعيًّا الجميع إلى الاستفادة مما يوفّره هذا التطبيق من خدمات وتسهيلات متنوعة.

وأكدت تلك الإنجازات تحقيق الطموح الذي تحدث عنه ولي العهد بعد إطلاق رؤية 2030 أنه سيبتلع هذه المشاكل، سواء من بطالة أو إسكان أو غيرها.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تداوله مغردون على نطاق واسع في تويتر، وأبرز المقطع أن فترات الانتظار قبل عام 2017 كانت تصل إلى 11 عاماً وفي 2017 تقلصت المدة إلى 5 سنوات، أما الآن فيمكن للمواطن الحصول على الخيار السكني الذي يناسبه حسب الشروط المعلنة خلال دقائق.