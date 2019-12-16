تركيا ترسل مستشارين عسكريين وقوات خاصة لحماية شخصيات “الوفاق” في طرابلس

واصلت تركيا تصعيدها للتوغل في ليبيا بعد عقدها مؤخرًا اتفاق عسكري واقتصادي مع حكومة السراج، كشف نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق أطماعه بالداخل الليبي.

وأرسلت تركيا معدات عسكرية إلى ليبيا، وكذلك مستشارين عسكريين إلى طرابلس لتقييم الأوضاع هناك، فضلًا عن إرسال قوات خاصة تركية لحماية شخصيات حكومة الوفاق.

جاء التصعيد التركي، بعد موافقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي التي تسيطر عليها شخصيات حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، اليوم الإثنين، على اتفاق تركيا وحكومة السراج على التعاون العسكري والأمني بينهما الذي ينص على إرسال مركبات وأسلحة لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن أردوغان وفائز السراج وقعا في أواخر نوفمبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا وأمنيًا وكذلك مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، في أحدث اختراق تركي للقانون الدولي في شرق المتوسط يثير التوتر مع مصر واليونان ودول أخرى.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، رصده وصول دعم عسكري تركي إلى منافذ مدينة مصراته البحرية والجوية، وتتبع نقل الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي.