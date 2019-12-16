المملكة تبحث مع تونس مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري

التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.