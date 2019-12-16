إرشاد تعليم الطائف تُطلق برنامج الهاتف الإرشادي في الاختبارات

بدأت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، اعتباراً من الأحد وحتى الاثنين ٤ جمادى الأولى 1441، بتنفيذ “برنامج الهاتف الإرشادي”، من بعد صلاة المغرب وحتى التاسعة مساء، وذلك للرد على استفسارات الطلاب، وأولياء أمورهم حول التهيئة الإرشادية للإختبارات والمواد العلمية.

ويعمل الهاتف الإرشادي في أيام الاختبارات بواقع ٣ ساعات كل يوم تقريباً، طيلة ١٦ يوماً، أي ما يُعادل ٤٨ ساعة، وتم تخصيص رقمين خاصة بالمواد الدراسية، هما : ( 0127374445 ) ، ( 0127334026 ) ، حيث خصص لكل مادة تحويلة خاصة بها، ( الرياضيات ١٠٢ )،( فيزياء ١٠٤ )،( كيمياء ١٠٥ )،( أحياء ١٠٨ )،( انجليزي ١٠٩ )، في حين تم تخصيص رقم مباشر للتهيئة الإرشادية ( 0127366899 ).

وكانت إدارة التوجيه والإرشـاد قد بدأت في وقت سابق من العام الجاري، في تنفيذ برنامج الهاتف الإرشـادي، اعتباراً من الأحـد ١٤ ربيع الأول، إلى الثلاثاء ١٣ من ربيع الآخر، وذلك من بعد صلاة المغرب وحتى الساعة 9 مساءً، أي بواقع 3 ساعات يومياً، على مدى 23 يوماً .

يأتي ذلك رغبة في تقديم خدمة إرشادية متميزة للطلاب وأسرهم، وتقديم الاستشارات النفسية، والاجتماعية، والتربوية.

من جانبه اعتمدت إدارة التوجيه والإرشاد تنفيذ أكثر من 10 فعاليات خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري ١٤٤٠ – ١٤٤١ .

ومن أهم تلك الفعاليات، إرسال تعميم للمدارس بمهام المرشدين قبل وأثناء فترة الاختبارات، وتنفيذ برنامج الهاتف الإرشادي للاستشارات النفسية، والمواد الدراسية وذلك من ١٨ ربيع الآخر، وحتى ٤ من جمادى الأولى المقبل، بالإضافة إلى إرسال رسائل توعوية وتثقيفية للمرشدين وأولياء الأمور تتعلق بالاختبارات ودورهم فيها.

وجاء من ضمن الفعاليات، توجيه المرشدين بتفعيل برامج التهيئة للاختبارات، و تنفيذ دورات عن طريق المرشدين للطلاب حول أساليب الاستذكار الجيد، وكذلك تنفيذ دورات وورش في المدارس عن طريق المرشدين تهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية التخلص من قلق الاختبارات، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التوعوية للطلاب والأسر.

كما اشتملت فعاليات إدارة التوجيه والإرشاد خلال فترة الاختبارات على إصدار تعميم للمدارس بإمكانية فتح مراكز الخدمات التربوية للطلاب المحتاجين خاصةً المعيدين، والمتأخرين دراسياً، ومتابعة معالجة الحالات للطلاب المحولين من المدارس، وكذلك تقديم خدمات الدعم والرعاية النفسية للطلاب وأولياء الأمور قبل وأثناء فترة الاختبارات من قبل مشرفي الإرشاد والمرشدين الطلابيين بصفة مستمرة، بالإضافة إلى المشاركة في توعية الطلاب وأولياء الأمور بلائحة تقويم الطلاب الجديدة، من خلال الاجتماع بالمشرفين، وإرسال تعميم للمدارس، وتوظيف وسائل التواصل الإجتماعي لايصال رسائل بهذا الشأن.