“خلل أمني في المنطقة”.. البنتاجون يرد على تهديد أردوغان بإغلاق قاعدة أنجرليك

قالت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون حلف الناتو، كولونيل كارلا غليسون الاثنين، إن واشنطن تتمسك بإبقاء قواعد عسكرية أمريكية في تركيا.

وأضافت أن الوجود الأميركي “يساهم في الرفع من قدراتنا لحماية حلفائنا في الناتو، وتوفير الأمن في المنطقة. لذلك فإن قواعدنا في تركيا ذات قيمة عالية، ونحن موجودون هناك بناء على إذن الحكومة التركية، ولدينا قرابة 2000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بتركيا”.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في بلاده منها قاعدة أنجرليك “إذا لزم الأمر”، وذلك ردًا على العقوبات الأمريكية المحتملة على أنقرة، بالإضافة إلى قرار مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يعترف رسميًا بارتكاب تركيا لـ”الإبادة الجماعية” للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.