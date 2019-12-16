السيسي يعلق على تطورات قضية سد النهضة: لا نريد القتال

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها مسارات في قضية سد النهضة، وإنه إذا لم نصل لاتفاق في 15 يناير المقبل فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط.

وأضاف السيسي، خلال جلسة في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، ردا على التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتجييش مليون شخص للحرب دفاعاً عن سد النهضة، أنه يجب أن يعي الجميع أن مواردنا لا تهدر في اقتتال، بل تنفق في التنمية، مشيرا إلى أن تجنيد مليون شخص يكلف مليارات الدولارات.

وتابع: “الدول التي تبحث عن التنمية وتدرس إنشاء سدود لا تسعى إلى حروب وصرف هذه الموارد على القتال”.