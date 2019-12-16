السودان يجمد أرصدة نقابات إخوانية

قضى بنك السودان المركزي، الإثنين، بتجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها مؤخرا، ضمن خطة تفكيك نظام الإخوان الإرهابي.

وذكر بيان للبنك المركزي السوداني، أن الإجراء يأتي وفقا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، والخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ووجه المركزي السوداني كافة المصارف بإنفاذ قرار تجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وتم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي، استنادا إلى قانون تفكيك نظام ١٩٨٩، وإزالة التمكين.