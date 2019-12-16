“دراجات الموت” ترعب تل أبيب

بعدما لقبت بدراجات الموت ، أحدثت دراجات سكوتر رعبا و هلعا كبيرين بين سكان عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب بعدما تسببت في إصابات كبيرة .

و ذكر بيان لدائرة البلدية في تل أبيب، اليوم الاثنين أن المدينة أصدرت قواعد مشددة للشركات التي تقوم بتأجير دراجات السكوتر الكهربائية .

وفيما وصفته المدينة بأنه”سابقة على مستوى العالم” يتعين على شركات التأجير بحلول منتصف يونيو 2020 تثبيت خوذ على دراجاتها السكوتر.

كما يتعين على الشركات بحلول أول فبراير القادم وضع لوحات ترخيص على دراجاتها السكوتر.

وتقرر أيضا أنه في مطلع العام الجديد سيتم في بعض المناطق المزدحمة بشكل خاص إما منع ركوب درجات السكوتر الكهربائية أو خفض السرعة القصوى المسموح بها قانونا من 25 إلى 15 كيلو مترا في الساعة.

وقال مستشفى إيشلوف المركزي بالمدينة ، الذي يعالج الكثير من الإصابات ،إن تشديد القواعد يعد نصرا لحملة قادها أطباؤه.