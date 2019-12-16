صحف كويتية: تشكيل الحكومة اكتمل والإعلان خلال 24 ساعة

كشفت مصادر كويتية أن التشكيل الحكومي الجديد اكتمل وسيعلن رسميًا خلال 24 ساعة، على أن يؤدي الوزراء

القسم الدستوري خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة “القبس “الكويتية عن مصدر القول إن الترشيحات استقرت عند الشيخ أحمد المنصور وزيرًا للدفاع،

والشيخ أحمد ناصر المحمد وزيرًا للخارجية.

وتردد ترجيح بقاء الوزير أنس الصالح في «الداخلية»، وترشيح أحد النواب الشباب وزيرًا للإسكان إذا لم يعتذر عن قبول تولي هذه الحقيبة، إضافة إلى توزير النائب مبارك الحريص، وبقاء الوزير محمد الجبري في التشكيل.

وذُكرت أسماء 4 وجوه نسائية منها تولي الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزارة المالية إضافة إلى السيدتين د. غدير أسيري ورنا الفارس.

واكدت مصادر متابعة بقاء الوزراء خالد الروضان وباسل الصباح وخالد الفاضل في حقائبهم الوزارية ايضا.

وفور نشر اسم الدكتورة غدير أسيري في «القبس»، وأنها ستكون من بين أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، قامت

بحذف حسابها على موقع «تويتر»،.

كان رئيس مجلس الوزراء الجديد للكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قد ادى في التاسع عشر من الشهر الماضي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدار سلوى بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح.

وتعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد، باختيار أعضائها الأولى له كما يعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام .1962

كانت حكومة رئيس الوزراء جابر المبارك قد استقالت وسط توترات مع البرلمان.