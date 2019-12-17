الدوحة ترحب باستضافة المثليين في مونديال 2022

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قطر أعلنت ترحيبها بمؤيدي المثلية الجنسية، وذلك خلال كأس العالم التي تستضيفها الدوحة في 2022.

ووفقًا للصحيفة البريطانية سافر القائمون على تنظيم مونديال 2022 إلى بريطانيا، الأشهر الماضية، وذلك للقاء رابطة مشجعي ليفربول بما في ذلك أنصارهم المثليين جنسيًا، حسبما ذكر أحد الحضور.

وتولى بول آمان، مؤسس رابطة Kop Outs التي تعد من أنصار المثلية في ليفربول، بعثة تقصي الحقائق في الدوحة مع شريكه في نوفمبر الماضي بدعوة من منظمي كأس العالم، مؤكدا لوكالة فرانس برس، أنه مرحب بهم في الدوحة.

وأضاف: “لست متأكدًا ما إذا كانت أعلام المثلية سترفع داخل قطر عامة ولكن من المؤكد أنها سترفع في الملاعب”.