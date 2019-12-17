“الفيفا” يرفع دعوى قضائية ضد بلاتر وبلاتيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه رفع دعوى قضائية بحق جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد وميشيل بلاتيني نائب الرئيس السابق، وذلك سعياً لاستعادة مبلغ جرى تحويله بشكل “غير مبرر” إلى بلاتيني قبل نحو تسعة أعوام.

وكان بلاتر وبلاتيني عوقبا بالإيقاف من قبل “فيفا” في 2015 بسبب تحويل مبلغ قيمته مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار) من بلاتر إلى بلاتيني في عام 2011، وادعى بلاتر أنه نظير عمل قدمه بلاتيني لـ”فيفا” في الفترة ما بين عامي 1998 و2002.

وتقدمت لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي للعبة بتوصية إلى “فيفا”، برفع دعوى قضائية لدى محكمة سويسرية.

وتحقق السلطات السويسرية بشأن ذلك التحويل المالي منذ عام 2015، وذلك ضمن قضية الفساد في كرة القدم، ولكن لم يجر الإعلان عن جديد بشأنه حتى الآن.

وذكر بيان “فيفا” يوم أمس الإثنين أن لجنة الحوكمة خلصت إلى أنه يفترض على الفيفا محاولة استرداد المبالغ التي جرى تحويلها من مسؤول سابق إلى آخر.