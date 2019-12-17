تأهيل اكبر مساحة ممكنة من المدرجات الزراعية بالباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ما تمثله الزراعة من أهمية في الوطن وأنها رافداً قوياً من روافد الاقتصاد بالمملكة، مشيراً سموه إلى ما تتميز به منطقة الباحة من مدرجات زراعية وغطاء نباتي يبرز هويتها الزراعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه في الإمارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي الشهري, يرافقه المشاركين بورشة العمل التي أقيمت بعنوان “مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية”.

وبيّن سموّه ضرورة العناية بالغطاء النباتي خصوصاً بالمدرجات الزراعية من حيث اعادة تأهيلها وزراعتها وتقديم كل الدعم للمزارعين تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في ظل الدعم الغير محدود من القيادة الرشيدة.

من جانبه استعرض المهندس الشهري والمشاركين أبرز المحاور التي تضمنتها الورشة واهدافها التي تهتم بالزراعة وسبل تأهيلها.

وناقش سموّه مع الحضور آلية العمل التي سيتم اتخاذها لتأهيل اكبر مساحة ممكنة من المدرجات الزراعية بالمنطقة.

من جهته أعرب الشهري باسمه ونيابة عن المشاركين في ورشة العمل عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بكل ما يتعلق بزراعة المنطقة ، واعدين ببذل الجهود لتحقيق تطلعات سموّه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.