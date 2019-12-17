الاتحاد الهندي يحقق في مزاعم بشأن تعليقات عنصرية من حكم سعودي

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه فتح تحقيقا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من حكم سعودي بشأن الجابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

ووفقا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الحكم تركي الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الجابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنجالورو يوم الأحد.

وقال الاتحاد “لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.

ورفض الناديان التعليق.

ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من عشرة فرق وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

وتوصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اتفاق الشهر الماضي لشراء 65 بالمئة من أسهم مومباي سيتي لتصبح الأندية المملوكة إلى مجموعة سيتي موجودة في ثماني دول منها الصين واليابان والولايات المتحدة.