مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة لحج

لقي قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه أمس الإثنين، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جنوبي محافظة لحج.

ووفقاً لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، استهدفت قوات الجيش الوطني مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة حُمالة بجهة كرش، وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.

وفي سياق منفصل، أحبطت قوات الجيش الوطني، أمس محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وقال رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي إن “مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل قشعان”.

وأكد أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها، مشيراً إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظ.