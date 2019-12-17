مونديال الأندية: 90 دقيقة تفصل #الهلال عن إنجاز تاريخي #الهلال_فلامنغو #صباحات_الهلال_العالمي

يدخل فريق الهلال السعودي مباراته، اليوم الثلاثاء، أمام فريق فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، وعينه على الفوز، وتحقيق إنجاز تاريخي، كأول نادٍ سعودي يتأهل إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

ويسعى بطل آسيا المنتشي بالفوز في أولى مبارياته بمونديال الأندية، على بطل أفريقيا الترجي التونسي، 1-0، من توقيع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إلى بلوغ المباراة النهائية، على حساب بطل كوبا ليبرتادوريس، في مباراة واعدة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأكد مدرب الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، أن فريقه يدخل بـ”ثقة كاملة” مباراة اليوم ضد فلامنغو البرازيلي.

وقال الروماني في مؤتمر صحافي عشية المباراة: “نحن متحمسون جداً لأننا في لحظة نفسية جيدة، ندخل بثقة كاملة، ونرغب في الفوز”، معتبراً أن لاعبيه متحفزون، لاسيما بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، والأولى بعد انتظار لنحو عقدين.

وأضاف: “ليس لدينا ما نخسره بعد فوزنا في آسيا، الناس في السعودية انتظروا 19 عاماً من أجل هذا اللقب”.

وتابع: “نجحنا هذا العام، واكتسبنا الحافز، ونلعب وليس لدينا ما نخسره، لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم”.

وسيكون بطل آسيا في حالة الفوز اليوم، أول فريق سعودي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية، وثالث فريق عربي بعد كل من الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونخ الألماني)، والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني).

ويتطلع الهلال إلى تحقيق الفوز الثاني فقط في 7 مواجهات عربية برازيلية في مونديال الأندية، حيث كان فريق الرجاء البيضاوي المغربي الوحيد الذي حقق الفوز سابقاً في هذه المواجهات.

وكان هذا الفوز على حساب أتلتيكو مينيرو 3-1 في نصف نهائي نسخة 2013 بالمغرب، ليتأهل الرجاء إلى المباراة النهائية التي خسرها 0-2 أمام بايرن ميونخ.