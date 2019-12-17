الأمن التركي يعتقل 200 شخص يشتبه بأنهم على صلة بجماعة غولن

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 الفاشل، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.

وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهًا بهم اتهموا باستخدام تطبيق ” بايلوك” للرسائل المشفّرة الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.

وإضافة إلى الـ260، هناك 18 مشتبهًا بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.

واعتقلت السلطات حتى الآن 171 شخصًا في أنقرة وعشرة آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر الذي لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وتم اعتقال عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن الذي تشير أنقرة إلى أنه أمر بتنفيذ محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان. وينفي غولن أي صلة له بالمحاولة.

ومنذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات أو علّقت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن.