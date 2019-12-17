فلكية جدة : ذروة الدبيات 2019 السبت

أفاد ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد من منتصف ليل السبت 21 ديسمبر والى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.

والدبيات عبارة عن شهب صغيرة تنشط سنويا في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر، عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، وتضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا، وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

وبشكل عام تنتج الدبيات 10 شهب بالساعة تقريبا، شرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماما بعيدا عن اضواء المدن وليس من البيت.

وهذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير على رؤية هذه الشهب. ولمحاولة رؤية بعض منها يتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، وتبدو الشهب تنطلق ظاهريا من أمام هذه المجموعة النجمية ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

يذكر أن شهب الدبيات رصدت حديثا منذ حوالي 100 سنة فقط مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية ، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض نجوم الدب الأصغر.