الانتهاء من تطوير 3 مخططات للأراضي المجانية بمنطقتي عسير والشرقية

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عدداً من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتداداً لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشاريع والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبّي تطلّعاتهم.

وتشمل المخططات المستلمة مخطط “حميد العلايا” بمنطقة عسير الممتد على مساحة 366.169.00م2، ويوفر 274 أرض مجانية، ومخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط “الخفجي” (المرحلة الأولى) ومخطط “النعيرية”، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف م2، ويوفر 849 أرض مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف م2، ويوفر 530 أرض مجانية.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططاً سكنياً، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع المخططات وحجز الاراضي عبر المنصّة الإلكترونية من خلال زيارة الرابط SAKANI.HOUSING.SA أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات السكنية والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات “برنامج الإسكان”.

يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد سلَّم نحو 90 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.